Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина предложила властям Богдановического городского округа провести аудит работы муниципального учреждения «Центр современной культурной среды». Как сообщили сразу два источника URA.RU в областном правительстве, поводом стала публикация агентства о завышении личных премий и надбавок директором учреждения, а фактически — руководителем всей сферы культуры Богдановича Мариной Сидоровой.
Министр просит главу муниципалитета Павла Мартьянова и городскую Счетную палату проверить соблюдение трудового законодательства и целевого расходования бюджетных средств. «Прошу вас рассмотреть возможность проведения… проверки исполнения трудового законодательства, а также целевого и эффективного расходования средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МАУК „Центр современной культурной среды городского округа Богданович“ с 01.01.2019 по 31.12.2020», — сказано в письме министра.
В министерстве культуры и администрации Богдановича попросили прислать запросы информации. Такие запросы были направлены URA.RU в эти органы власти. Марина Сидорова в беседе с корреспондентом отметила, что муниципальное задание и объем его финансирования для «Центра современной культурной среды» устанавливает учредитель, то есть городская администрация. Она добавила, что депутаты местной думы осенью 2020 года жаловались прокурору Богдановича на необоснованную задержку мэрией субсидий на ремонт городских домов культуры в сумме 19,2 млн рублей. Средства должны были быть переданы в рамках муниципального задания.
Ранее инсайдеры агентства рассказали, что директор МАУК «Центр современной культурной среды» Марина Сидорова установила себе персональные надбавки к окладу и премии, намного превышающие финансирование остальных сотрудников учреждения. Так премия Сидоровой по итогам 2019 года превысила 200 тысяч рублей.
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