В свердловском минздраве ждут новую проверку из Москвы

В министерстве здравоохранения Свердловской области ожидают проверку из федерального Минздрава. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный источник, знакомый с ситуацией.
«В свердловском минздраве полгода назад сменился руководитель, однако показатели не слишком радуют. По-прежнему высокая смертность, да и других проблем хватает. Проверка приедет, чтобы оценить изменения», — сообщил инсайдер. Он не исключил, что в по результатам проверки в минздраве региона возможны кадровые перестановки. В пресс-службе минздрава Свердловской области сообщили URA.RU, что не располагают информацией о проверке.
После визита министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в июле 2020 года глава свердловского минздрава Андрей Цветков ушел в отставку, его сменил Андрей Карлов. Было принято решение об объединении горздрава Екатеринбурга и регионального минздрава.
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