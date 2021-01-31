31 января 2021

В свердловском минздраве ждут новую проверку из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта. Свердловская область, село Абрамово, карлов андрей
Ведомство Андрея Карлова ждет проверка Фото: Анна Майорова © URA.RU

В министерстве здравоохранения Свердловской области ожидают проверку из федерального Минздрава. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный источник, знакомый с ситуацией.

«В свердловском минздраве полгода назад сменился руководитель, однако показатели не слишком радуют. По-прежнему высокая смертность, да и других проблем хватает. Проверка приедет, чтобы оценить изменения», — сообщил инсайдер. Он не исключил, что в по результатам проверки в минздраве региона возможны кадровые перестановки. В пресс-службе минздрава Свердловской области сообщили URA.RU, что не располагают информацией о проверке.

После визита министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в июле 2020 года глава свердловского минздрава Андрей Цветков ушел в отставку, его сменил Андрей Карлов. Было принято решение об объединении горздрава Екатеринбурга и регионального минздрава.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...