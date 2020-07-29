Андрей Цветков проработал в должности 3.5 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков официально покинет пост в течение трех дней, до конца июля, сообщил источник URA.RU в правительстве региона. По данным собеседника агентства, чиновник не будет уволен по отрицательным мотивам, а его отставку объяснят переходом на новую должность.

«Евгений Куйвашев утвердит Цветкова своим штатным советником, который будет курировать вопросы медицины. Он будет вести направление слияния горздрава Екатеринбурга с региональным минздравом, которое одобрил [министр здравоохранения Михаил] Мурашко», — подчеркнул собеседник.

Цветков получит ставку советника, который имеет оклад, уточнил собеседник, напомнив, что ряд советников работают за штатом и не получают денег за свою работу.

Тактика назначения отставников своими советниками традиционна для Евгения Куйвашева. Так посты получили Анатолий Гайда, который руководил администрацией главы региона при Эдуарде Росселе, а в 2012—2013 годах консультировал Якова Силина на выборах мэра Екатеринбурга, а также бывший глава управления генеральной прокуратуры РФ в УрФО Юрий Турыгин. Советником губернатора стал и бывший главврач Свердловской областной клинической больницы №1 Феликс Бадаев, который покинул пост из-за конфликта с Андреем Цветковым.

URA.RU сообщало, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в понедельник, 27 июля, согласовал на пост главы свердловского минздрава главврача ДГКБ №9 Андрея Карлова. Карлов подтвердил, что его кандидатура согласована, в то же время официальных документов об отставке Цветкова до сих пор нет.

Андрей Цветков не ответил на звонок URA.RU.