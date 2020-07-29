Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков официально покинет пост в течение трех дней, до конца июля, сообщил источник URA.RU в правительстве региона. По данным собеседника агентства, чиновник не будет уволен по отрицательным мотивам, а его отставку объяснят переходом на новую должность.
«Евгений Куйвашев утвердит Цветкова своим штатным советником, который будет курировать вопросы медицины. Он будет вести направление слияния горздрава Екатеринбурга с региональным минздравом, которое одобрил [министр здравоохранения Михаил] Мурашко», — подчеркнул собеседник.
Цветков получит ставку советника, который имеет оклад, уточнил собеседник, напомнив, что ряд советников работают за штатом и не получают денег за свою работу.
Тактика назначения отставников своими советниками традиционна для Евгения Куйвашева. Так посты получили Анатолий Гайда, который руководил администрацией главы региона при Эдуарде Росселе, а в 2012—2013 годах консультировал Якова Силина на выборах мэра Екатеринбурга, а также бывший глава управления генеральной прокуратуры РФ в УрФО Юрий Турыгин. Советником губернатора стал и бывший главврач Свердловской областной клинической больницы №1 Феликс Бадаев, который покинул пост из-за конфликта с Андреем Цветковым.
URA.RU сообщало, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в понедельник, 27 июля, согласовал на пост главы свердловского минздрава главврача ДГКБ №9 Андрея Карлова. Карлов подтвердил, что его кандидатура согласована, в то же время официальных документов об отставке Цветкова до сих пор нет.
Андрей Цветков не ответил на звонок URA.RU.
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