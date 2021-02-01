В Екатеринбурге арестовали кандидата на должность мэра

Тиунов стал одним из 44 кандидатов, заявившихся на должность главы Екатеринбурга Фото: facebook Сергея Тиунова

Верх-Исетский районный суд арестовал на 30 суток кандидата на пост главы Екатеринбурга Сергея Тиунова. Решение было вынесено 1 февраля. Эфир заседания транслировался на странице суда в социальной сети «ВКонтакте».

«Признать виновным в совершении административного правонарушения по части 8 ст. 20.2 КоАП РФ („Повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия“) и назначить наказание в виде административного ареста сроком на 30 суток», — следует из постановления суда.

Тиунов показал судье свои посты в социальной сети Facebook, в которых критиковал исполняющего обязанности мэра Екатеринбурга Алексея Орлова в связи с плохой уборкой снега в городе. А именно — уборки Октябрьской площади накануне шествия 23 января, и парка XXII Партсъезда накануне 31 января. «Я фотографировал кучи снега, [неубранные] дорожки. Я не людей фотографировал [31 января] — они мне не интересны», — объяснил Тиунов свое присутствие в центре Екатеринбурга.

Кандидат в мэры не согласился с вменяемым правонарушением. Один из защитников Тиунова пояснила суду, что полиция задержала его из-за предвзятого отношения, поскольку знают его как участника одиночных пикетов по различным поводам.

Полицейские задержали Тиунова днем 31 января, доставили в отдел полиции № 9 и до суда держали там. 1 февраля Тиунов должен был представить свою программу градоначальника комиссии по отбору кандидатов в мэры Екатеринбурга, но не смог присутствовать из-за задержания.