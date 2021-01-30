«ОВД-Инфо»: в Екатеринбурге задержан кандидат в мэры

Кандидат на пост мэра Екатеринбурга Сергей Тиунов задержан на несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального в уральской столице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правозащитного медиа-проекта «ОВД-Инфо».
«К сожалению, нам неизвестны подробности об обстоятельствах задержания Сергея Тиунова. Информация о его задержании появилась у нас около 10:30, сейчас Тиунов находится в ОП №1 УМВД по Екатеринбургу. Насколько мне известно, защитники от „ОВД-Инфо“, помогающие ему защитить его права, смогли пройти в отдел полиции», — уточнили там.
Получить подтверждение информации в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области на момент публикации не удалось. Там попросили время для уточнения данных.
По данным министерства общественной безопасности Свердловской области, в Екатеринбурге задержано 32 человека на несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального. Во время и после аналогичной акции 23 января задержали свыше 20 участников. Троим из них — главе местного штаба Навального Алексею Гресько, Виктории Райх и Евгению Механцеву — назначили от четырех до десяти суток административного ареста. На остальных составлены протоколы об административных нарушениях. Кроме того, накануне силовики сообщили об уголовных делах в отношении двух молодых людей, которых подозревают в насилии над полицейскими. Заявки на согласование акций 23-го и 31-го числа не подавались.
Поводом для организации несанкционированных протестов по всей стране считаются арест Навального (за нарушение условий испытательного срока, на котором он находился с 2015 года по делу «Ив Роше»), а также его расследование о «дворце» в Геленджике. Видео на YouTube, по данным платформы, посмотрели более 100 млн раз, по другим сведениям — только три миллиона. Бизнесмен Аркадий Ротенберг 30 января заявил, что собственником комплекса строений, показанного в фильме, является он.
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