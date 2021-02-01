В Госдуме РФ назвали условие для нового повышения пособий

Из-за коронавируса в бюджете не хватит средств для индексации пособий выше инфляции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России могли бы проиндексировать социальные выплаты на уровень выше инфляции, если бы появились свободные средства в бюджете. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась депутат, член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сваетлана Бессараб.

В России с 1 февраля на 4,9% проиндексировали социальные выплаты, которые получают 14,7 миллиона россиян. Речь идет об инвалидах, ветеранах боевых действий, людях, которые подверглись радиации, Героях Советского Союза и России, Героях Социалистического Труда и других гражданах.

«Если бы возможности бюджета позволяли так делать, то, наверное, лучше было бы провести увеличение пособий, особенно пособий на детей на уровень выше инфляции. Сегодня государство выполняет тот перечень обязательств, который на себя взяло. По поддержке пенсионеров, по поддержке семей с детьми, безработных. И конечно в условиях распространения коронавирусной инфекции сейчас будет достаточно сложно сыскать дополнительные средства», — сказала Бессараб. Она уверена, что как только такая возможность появится, выплаты проиндексируют, но сейчас пособия увеличивают в соответствии с инфляцией.

С тем, что пособия необходимо индексировать согласился первый зампред комитета Госдумы России по экономической политике Сергей Калашников. «Ни одна мера не может быть сама по себе максимально эффективна. Поэтому я считаю, что есть смысл повышать пособия под реальную инфляцию и принимать другие меры, связанные с обеспечением доходов населения. Прежде всего это общеэкономические, макроэкономические меры, которые лежат в области финансово-кредитной политики», — предложил депутат. Также он считает, что необходимо создавать новые высокооплачиваемые рабочие места и всеми возможными мерами стимулировать экономику.

По данным Минсельхоза РФ в магазинах в январе выросли в цене овощи и макаронные изделия. Аналитики считают, что стоит ожидать рост стоимости муки, хлеба, яиц и молока, передает телеканал 360.Также в ближайшее время могут подорожать бытовая техника, товары для дома, обувь и мебель.