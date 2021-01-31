Минсельхоз РФ перечислил максимально подорожавшие продукты

В магазинах дорожают овощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В магазинах в январе максимально подорожали овощи и макаронные изделия, сообщили в Минсельхозе РФ. Однако в правительстве подчеркивают, что вводить новые ограничительные меры не планируется.

Как следует из мониторинга Минсельхоза, больше всего подорожали огурцы (+9,7%, 107,3 рубля за 1 кг), картофель (+8,4% 16,5 рубля за 1 кг) и макароны (+6,6%, 42,5 рубля за 1 кг). В пресс-службе ведомства «Известиям» рассказали, что ситуация на продовольственном рынке оценивается как стабильная. «Наибольшую динамику в январе демонстрирует овощная группа. Это носит сезонный характер и связано с сокращением запасов урожая 2020 года», — пояснили в министерстве.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов добавил, что в правительстве нет планов о фиксации цен на другие товары по аналогии с сахаром-песком и подсолнечным маслом. «Проблем с поставками нет. Минпромторг на постоянной основе взаимодействует с торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями, а также передает информацию в Минсельхоз для оценки обоснованности цен производителей», — пояснил чиновник.

Ранее российские экономисты в беседе с URA.RU рассказали, что в России продолжится рост цен на продукты, что может привести к экономическим и социальным проблемам в обществе. Ожидается, что в 2021 году мука, хлеб, яйца и молоко подорожают, пишет телеканал 360. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин следит за выполнением поручения по контролю цен на основные продукты, отмечает RT.