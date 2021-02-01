В России резко подорожают четыре категории товаров

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Финансовые аналитики прогнозируют рост цен до 20% Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В ближайшее время в РФ из-за подорожания морских перевозок вырастут цены на бытовую технику, товары для дома, обувь и мебель. Об этом сообщил гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

«Стоимость новых партий габаритных импортных товаров — бытовой техники, мебели, товаров для дома и других — может вырасти не менее чем на 10—15%», — сообщает РБК со ссылкой на Бурмистрова. Также финансовые аналитики прогнозируют рост цен на весеннюю и летнюю обувь на 10—20%.

Бурмистров уверен, что конечная стоимость бытовой техники вырастет уже в ближайшее время. В 2021 году стоимость перевозки каждого холодильника, по его словам, в среднем вырастет на 100 долларов.

Ранее в Минсельхозе РФ сообщили, что в январе в РФ сильно подорожали макаронные изделия и овощи. Цены на огурцы повысились на 9,7%. В министерстве призвали поставщиков сдерживать цены, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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