Свердловский экс-министр переезжает в Москву

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Посещение паллиативного отделения ЦГБ№2. Екатеринбург, цветков андрей
Бывший глава минздрава Андрей Цветков готовится к переезду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Советник губернатора Свердловской области, бывший глава минздрава Андрей Цветков в ближайшее время покинет регион, сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его данным, он переедет в Москву в связи с трудоустройством.

«Андрей Цветков получил предложение о работе в крупной федеральной сети, занимающейся, в частности, лечением рака», — сообщил инсайдер. При этом он не исключил, что экс-министр останется на должности общественного советника губернатора. Андрей Цветков не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Глава свердловского минздрава Андрей Цветков ушел в отставку после визита министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в июле 2020 года, на должности его сменил Андрей Карлов. После этого было принято решение об объединении горздрава Екатеринбурга и регионального минздрава.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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