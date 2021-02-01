Свердловский экс-министр переезжает в Москву

Бывший глава минздрава Андрей Цветков готовится к переезду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Советник губернатора Свердловской области, бывший глава минздрава Андрей Цветков в ближайшее время покинет регион, сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его данным, он переедет в Москву в связи с трудоустройством.

«Андрей Цветков получил предложение о работе в крупной федеральной сети, занимающейся, в частности, лечением рака», — сообщил инсайдер. При этом он не исключил, что экс-министр останется на должности общественного советника губернатора. Андрей Цветков не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Глава свердловского минздрава Андрей Цветков ушел в отставку после визита министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в июле 2020 года, на должности его сменил Андрей Карлов. После этого было принято решение об объединении горздрава Екатеринбурга и регионального минздрава.