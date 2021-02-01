Новая категория россиян получит выплату почти в 70 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Челябинск, деньги, карман
Размер единовременной выплаты составит 68 811 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Медицинские специалисты из числа военных, служащие в МВД, ФСИН, Росгвардии и Государственной пожарной службы, оказывающие помощь и осуществляющие транспортировку пациентов с коронавирусом получат единовременную выплату в размере 68 811 рублей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Указ вступает в силу с 1 февраля. «Размер предусмотренной настоящим указом единовременной выплаты составляет 68 811 рублей», — говорится в тексте указа, размещенной на официальном интернет-портале правовой информации. Также в документе говорится, что основанием для выплаты является освобождение медработника или лица, осуществляющего транспортировку пациентов, от исполнения обязанностей военной службы и его нахождение на лечении в стационаре в связи с развитием заболеваний или осложнений, вызванных COVID-19.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об индексации на 4,9% федеральных социальных пособий, пишет «Газета Кемерова». Депутат, член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб в разговоре с URA.RU объяснила, что в России могли бы проиндексировать социальные выплаты на уровень выше инфляции, если бы появились свободные средства в бюджете. Тем временем Правительство РФ утвердило механизм финансирования пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году, сообщает агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...