Источники: кто займет пост Терешкова в свердловском заксобрании

Пост председателя бюджетного комитета освободился после смерти Владимира Терешкова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый председатель комитета по бюджету свердловского заксобрания будет назван на заседании 16 февраля. В этот день будут сняты депутатские полномочия экс-главы бюджетного комитета Владимира Терешкова, скончавшегося на прошлой неделе, рассказал URA.RU председатель комитета по промышленной политике областного парламента Альберт Абзалов, которого называют вероятным претендентом на освободившийся пост.

«До этого обсуждать вопрос о том, кто займет его место, считаю неэтичным. И все коллеги придерживаются такого же мнения», — заявил Альберт Абзалов. Он отметил, что спикер Людмила Бабушкина предложила ему возглавить регламентную комиссию, которой также руководил Терешков. «Я согласился, тем более что и так был в ней зампредседателя. Временно, чтобы не допустить простоев законотворческого процесса», — сказал Абзалов. Он добавил, что до избрания главы бюджетного комитета исполнять его полномочия, вероятно, будет один из замов — Алексей Кушнарев или Илья Бондарев.

Источники в заксобрании утверждают, что на пост Терешкова могут претендовать три депутата: Альберт Абзалов, которого лоббирует Людмила Бабушкина, Михаил Зубарев и председатель комитета по молодежной политике Елена Чечунова, которую поддерживает вице-спикер и глава свердловских единороссов Виктор Шептий. «Первоначально предполагалось, что Абзалов возглавит бюджетный комитет, Зубарев — займет его место в промышленном комитете. Но Абзалов от рокировки отказался. Могут назначить Зубарева, но его слабое место в том, что он не единоросс», — сообщил собеседник агентства.

Елена Чечунова отказалась комментировать возможную перспективу перехода в бюджетный комитет. Воздержался от обстоятельных комментариев и Михаил Зубарев. «Мне таких предложений не поступало. Поступит — будем обсуждать. В любом случае, в заксобрании достаточно профессиональных коллег, которые смогут занять этот пост и работать так, как учил нас Владимир Андреевич [Терешков]», — прокомментировал депутат, отметив, что кадровые вопросы — прерогатива председателя ЗС. Cпикер Людмила Бабушкина в беседе с URA.RU заявила, что намерена провести консультации со своими заместителями, председателями комитетов, а также членами бюджетного комитета. «Я всех выслушаю и приму решение. Я думаю, к заседанию 16 февраля у нас уже будет кандидатура», — сказала председатель ЗС.

Владимир Терешков скончался утром 26 января от тромбоэмболии. Коллеги считали его мэтром бюджетного процесса. Он возглавлял бюджетный комитет с 2004 года.