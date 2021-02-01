01 февраля 2021

Минпромторг РФ предложил обеспечить россиян деньгами на продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, продукты, магазин, покупатель, сгущенное молоко
Бедным россиянам хотят перечислять деньги на продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нуждающиеся россияне смогут получить продовольственную поддержку от государства. Минпромторг направил в правительство документ, который предполагает ежемесячное перечисление ряду жителей страны средств, которые можно потратить на покупку продуктов питания.

В частности, на «продовольственные деньги» могут рассчитывать беременные и кормящие женщины, а также дети, рассказал «Известиям» источник в правительстве. «Речь идет об адресной помощи гражданам: им ежемесячно могут перечислять средства, которые следует использовать на покупку отечественных продуктов питания», — уточнил собеседник газеты.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что такая мера поддержки нуждающихся была бы хорошей альтернативой регулированию цен. «Если малоимущие получат помощь от государства, то смогут купить необходимые им продукты по ценам, которые правительству не придется фиксировать», — отметил президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

В конце прошлого года в правительстве обсуждали идею введения продуктовых карточек нля нуждающихся, напоминает телеканал 360. До этого депутат Госдумы Михаил Щапов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением обеспечить многодетные и малообеспеченные семьи продуктами и антисептиками, писало RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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