Гинцбург назвал срок появления вакцины от гриппа и коронавируса

Комбинированная вакцина, защищающая сразу от гриппа и коронавируса, может появиться в конце следующего года. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«К концу следующего года она может появиться», — цитирует РИА «Новости» Гинцбурга. По его словам, технология создания подобных вакцин уже отработана и сейчас ее начинают приспосабливать под различные варианты вируса гриппа и COVID-19. Клинические испытания препарата начнутся в начале 2022 года.
Также Гинцбург заявил, что до 1 февраля планируется выпустить 2,5 миллиона доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Таким образом, производство вакцины вышло на объем в 3,5 миллиона доз препарата в месяц.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что со следующей недели начнется вакцинация от коронавируса всех россиян. По мнению главы государства, российская вакцина от COVID-19 является лучшей в мире, уточняет «
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