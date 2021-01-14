Гинцбург назвал срок появления вакцины от гриппа и коронавируса

Комбинированная вакцина появится к концу 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Комбинированная вакцина, защищающая сразу от гриппа и коронавируса, может появиться в конце следующего года. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«К концу следующего года она может появиться», — цитирует РИА «Новости» Гинцбурга. По его словам, технология создания подобных вакцин уже отработана и сейчас ее начинают приспосабливать под различные варианты вируса гриппа и COVID-19. Клинические испытания препарата начнутся в начале 2022 года.

Также Гинцбург заявил, что до 1 февраля планируется выпустить 2,5 миллиона доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Таким образом, производство вакцины вышло на объем в 3,5 миллиона доз препарата в месяц.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что со следующей недели начнется вакцинация от коронавируса всех россиян. По мнению главы государства, российская вакцина от COVID-19 является лучшей в мире, уточняет « Утро.ру ». Однако эксперты заявили, что производителям вакцин придется в разы увеличить производство, дабы суметь выполнить этот указ Путина. Вместе с тем, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что вакцинация не должна становиться обязательной для всех, пишет «Национальная служба новостей».