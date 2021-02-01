В России изменится размер пособия для матерей

Максимальные пособия матери смогут получить при зарплате в 73 тысячи рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Размер пособия по беременности и родам в России вырастет на 18 тысяч рублей в 2021 году. Теперь женщина может получить максимально 340 тысяч рублей, сообщили в Фонде социального страхования (ФСС).

Максимальная выплата по беременности в 2021 составит 340 795 рублей за 140 дней отпуска, сказано на сайте ФСС. При минимальном пособии женщины получат по 58 878 рублей за то же время. Размер выплаты зависит от зарплаты, которую матери платили в последние два года. Чтобы пособие было максимальным нужно получать по 73 тысячи рублей в месяц.

Выплаты могут увеличиться при осложненных родах. Тогда ее максимальный размер составит 379 743 рубля, а минимальный — 65 607 рубля. Однако отпуск при этом придется продлить до 156 дней.

Больше всех будут получать женщины с многоплодной беременностью. Им выплатят от 472 244 рублей до 81 588 рублей. Отпуск для таких мам — 194 дня. При этом в регионах России, где к зарплате применяются коэффициенты, сумма может измениться с учетом этого коэффициента.

С первого февраля в России почти на 5% выросли социальные выплаты, напоминает телеканал 360. При этом в Госдуме считают, что их можно проиндексировать еще выше, если найти свободные деньги в бюджете.