В России снизилось число бессимптомных больных коронавирусом

За последние сутки коронавирусом в России заразились 16 643 человек. Более полутора тысяч из них — бессимптомники, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.
«За последние сутки в России выявлено 16 643 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 597 (9,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — пишет telegram-канал оперштаба. При этом выздоровели 22 372 человека. Есть 539 погибших.
Больше всего больных выявили в Москве, 1701 человек. Не намного меньше, 1484 россиянина, заразились в Петербурге. В Московской области положительный тест получили 1053 граждан.
В УрФО ситуация тоже постепенно улучшается. Лидирующая по числу заболевших Свердловская область собрала всего 325 новых случаев. Почти равное количество заражений в Пермском крае и Челябинской области, по 281 и 278 соответственно. Снизилась заболеваемость остается в ХМАО, 171 человек. В Тюменской области 138 больных. Еще 93 заражения медики нашли в Курганской области. Наименьшее число граждан с положительными тестами в ЯНАО — 61 человек.
За день до этого коронавирус нашли у 17 648 человек, пишет «Национальная служба новостей». Иммунолог Владислав Жемчугов считает, что такими темпами к концу весны масочный режим может быть снят. В ВОЗ уже заявили о возможности контролировать вирус, уточняет агентство Nation news.
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