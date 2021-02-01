01 февраля 2021

Челябинский олигарх заплатит 150 млн за отравление реки Миасс

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит в Челябинск заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. Челябинск, мечел, чмк, завод, экология
В правительстве России назвали «Мечел» главным загрязнителем Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинскому металлургическому комбинату (ПАО «ЧМК»), основным совладельцем которого является миллиардер Игорь Зюзин, придется выплатить почти 150-миллионный штраф за сброс неочищенных стоков в реку Миасс. Такое решение принял Челябинский областной суд, сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

«Предприятие не обеспечило применение наилучших существующих технологий очистки производственных стоков, в результате окружающей среде на территории Челябинска причинен ущерб 142,6 млн рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. Суд удовлетворил требования прокурора о взыскании этих средств, но входящее в группу «Мечел» ПАО «ЧМК» обжаловало решение. Вышестоящая инстанция признала правоту природоохранной прокуратуры, решение вступило в законную силу. В пресс-службе ЧМК попросили URA.RU направить письменный запрос для комментария, что и было сделано.

Два года назад на территории челябинских предприятий группы «Мечел» трижды прошли оперативно-розыскные действия. При помощи полиции сотрудники Росприроднадзора ознакомились с документацией предприятия и сделали пробы промышленных стоков. Как выяснилось, содержание нефтепродуктов, нитрит-аниона, фенола, бензапирена было превышено в разы, а ртути — в 29 раз.

Приехавшая 29 января в Челябинск с рабочим визитом вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко публично назвала «Мечел» главным загрязнителем Челябинска. Она потребовала от надзорных органов взять на жесткий контроль исполнение заключенного накануне соглашения «Мечела» и властей региона. Документ предусматривает вложение «в экологию» дополнительных 3 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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