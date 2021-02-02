«А нельзя просто сделать нормальные зарплаты и пенсии и не унижать людей подачками», — пишет в комментариях на сайте URA.RU Любовь. Некоторые также потребовали вместо введения выплат поднять пенсии старикам.
Некоторые пользователи считают выплаты унизительными
Сайт URA.RU, Любовь
Россияне считают, что пенсионарам выплата тоже нужна
Сайт URA.RU, Забота
Пользователи предлагают давать гражданам деньги на дворцы
Twitter, MBKhMedia, Zoon
Россияне предлагают вместо выплат повысить гражданам зарплаты
Twitter, nik
В соцсетях также возмутились, что в Минпромторге говорят о выплатах только для беременных
Сайт URA.RU, Русский
В соцсетях эту инициативу также сочли итогом работы российского правительства
Twitter, Vedomosti, Р.Ф. Валиуллин
Пользователи предлагают для большего контроля ввести в России продуктовые карточки
Сайт URA.RU, Антон
Некоторые недовольны, что налоги россиян уйдут на обеспечение чужих детей