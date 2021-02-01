Мэр Екатеринбурга дал обещание своим конкурентам на выборах

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов изучит анкеты своих конкурентов по конкурсу на пост градоначальника, и, возможно, возьмет некоторых из них в свою команду после назначения. Об этом сам Орлов заявил после собеседования с конкурсной комиссией из шести человек.
«Я абсолютно уверен, что среди них [претендентов на пост мэра] есть люди с уникальными компетенциями. Я изучу анкеты, и не исключено, что кто-то из кандидатов будет приглашен в городскую команду», — поделился Орлов.
Помимо самого Орлова на пост главы города претендуют еще 42 человека. До 3 февраля конкурсная комиссия заслушивает их программы. По окончании всех презентаций она рекомендует гордуме наиболее достойных, по ее мнению, кандидатов. А 9 февраля депутаты назначат нового мэра. С большой долей вероятности им станет Орлов, который исполняет обязанности главы с 22 декабря 2020 года.
Как писало URA.RU, на работу в горадминистрацию перейдет как минимум один из конкурентов Орлова. Речь идет о главе Ленинского района Дмитрии Ноженко, которому прочат пост одного из вице-мэров.
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