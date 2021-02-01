01 февраля 2021

Полпред Якушеву показали «красную зону» под Челябинском. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев. Челябинск
Алексей Текслер (справа) показал Владимиру Якушеву (в центре) новый ковидный госпиталь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 2 февраля прибыл в Челябинск. Свой визит он начал с посещения нового ковидного госпиталя в Малой Сосновке. Губернатор Алексей Текслер показал ему уже действующих корпусов и как идет строительство второй очереди инфекционного центра, передает корреспондент URA.RU.

У госпиталя Текслера и Якушева уже ждали первый вице-губернатор Ирина Гехт, министр здравоохранения региона Юрий Семенов и главврач госпиталя Михаил Вербитский. Полпред и губернатор побывали сначала в «чистой зоне», где находится пишеблок и лаборатория. Затем осмотрели общежитие для медработников и проверили как строятся новые корпуса.

Челябинская «Коммунарка» была построено в рекордно короткий срок, за 74 дня. Строительство началось при прежнем полпреде, Николае Цуканове, который даже сомневался, что объект успеют возвести так быстро, но строители справились

Якушев приехал в Челябинскую область на два дня. Вечером 1 февраля он проведет заседание оперативного штаба по короноавирусу, а 2 февраля отправится в Озерске. Утром, перед поездкой в Озерск, Якушев встретится с руководителями силовых структур. Это первый визит Якушева в Челябинскую область в качестве полпреда.

Якушев. Челябинск
Владимира Якушева уже ждали первый вице-губернатор Ирина Гехт (в центре) и глава областного минздрава Юрий Семенов (справа)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Якушев. Челябинск
Владимиру Якушеву (второй слева) рассказали, как строили госпиталь
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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