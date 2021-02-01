Якушев проведет в Челябинске штаб по COVID и соберет силовиков

Владимир Якушев проведет в Челябинской области два дня Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев в ходе двухдневного визита в Челябинскую область посетит ряд социальных объектов, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского губернатора Алексея Текслера. По данным агентства из собственных источников, в планах Якушева также значится совещание с руководителями силовых структур и заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Полпред 2 февраля побывает в новой инфекционной больнице (ковидном госпитале) в Малой Сосновке и на заводе „Станкомаш“, — сообщили URA.RU в пресс-службе. — В присутствии полпреда состоится подписание соглашения о взаимодействии между правительством области и ПАО „Фортум“ по реализации мероприятий по улучшению экологической обстановки в регионе. На 2 февраля запланирована поездка в Озерск».

«2 февраля Якушев также проведет заседание оперативного штаба по коронавирусу, — сообщил URA.RU источник в правительстве области. 3 февраля, перед поездкой в Озерск, встретится с руководителями силовых структур региона». В совещании примет участие новый начальник УФСБ по региону Дмитрий Иванов, заступивший в должность 21 января. В Озерске Якушеву и Текслеру покажут новую насосно-фильтровальную станцию и ФОК, который возводят при поддержке акционера ЧТПЗ Андрея Комарова. В программе также значится посещение градообразующего предприятия ПО «Маяк».

Первым из уральских губернаторов, с которым Якушев пообщался в качестве полпреда, стал глава Свердловской области Евгений Куйвашев. В декабре прошлого года Якушев побывал в ХМАО, где встретился с губернатором Натальей Комаровой. Затем он съездил в ЯНАО, а уже в январе 2021 года посетил Курганскую область.