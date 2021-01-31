В ЯНАО топ-менеджер «Газпрома» получил пост в мэрии

Александр Норка возглавит управление по работе с молодежью и общественностью фото: социальная сеть «ВКонтакте»

В Новом Уренгое назначен новый начальник управления по работе с молодежью и общественностью. Им стал менеджер «Газпром добыча Ямбург» Александр Норка, сообщил URA.RU источник, приближенный к мэрии города.

«Один из „лидеров России“ (всероссийский конкурс управленцев — прим. ред.) оставляет сытый Газпром и переходит на муниципальную службу», — добавляет инсайдер. В мэрии не стали комментировать информацию о назначении молодого человека.

С 2019 года Норка был заместителем начальника отдела подготовки кадров УКиСР ООО «Газпром добыча Ямбург». Также он является председателем совета молодых ученых и специалистов в компании. Норка заинтересован в молодежной жизни округа, принимает активное участие в различных забегах и марафонах, о чем сообщает в Instagram.

Управление по работе с молодежью и общественностью теперь входит в новое подразделение — Департамент социальной политики. Ранее URA.RU сообщало, что Новый Уренгой сделали площадкой для экспериментов властей, где тестируют административные реформы.