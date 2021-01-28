Инсайды ЯНАО: губернатора обманули в отчете

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов остался недоволен кандидатами на расстрельную должность. Один из его верных подчиненных рискует лишиться работы, а другой — стал подопытным в масштабном эксперименте властей. Тем временем ямальская оппозиция теряет ключевого игрока.

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Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В окружении Артюхова поселилось беспокойство

В ямальском правительстве болтают, что приближенные к губернатору лица перестают верить в политическую стабильность Ямала. «Регион лидирует во всевозможных рейтингах доверия к власти, но на верхних этажах правительства понимают, что это лишь показатель грамотной работы PR-блока. Появляются опасения, что самообман до добра не доведет», — качают головами источники. Сейчас, полагают они, разумным решением властей станет разъяснительная беседа с рядовыми чиновниками: «Нельзя допустить, чтобы эти настроения вышли за стены правительства».

Губернатор столкнулся с кадровым голодом

Ходят слухи, что назначение нового главы департамента транспорта, которого не могут найти с прошлого сентября, затягивается из-за недовольства Артюхова. Кандидатов, способных занять такую должность, катастрофически мало, а те, что есть в шорт-листе, не устраивают губернатора. «Еще в августе Артюхов дал ясно понять, что дептранс возглавит человек, подходящий на это место на 150%. Такого до сих пор не нашли», — сетует источник.

Нынешние претенденты не соответствуют главному критерию — готовности к специфике Ямала, отмечают инсайдеры. С дорогами и транспортом в округе традиционно большие проблемы, и пост директора дептранса считается расстрельным. «Не каждый к этому готов», — ухмыляется собеседник.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Мэру доверили важный эксперимент властей

Слухачи рассказывают, что масштабные реформы в Новом Уренгое, которые проводит мэр Андрей Воронов, неслучайны — ямальское правительство сделало город площадкой для своего эксперимента. «Новый Уренгой стал пилотным муниципалитетом, где тестируют административные реформы. Разделение власти, перетасовка в департаментах, укрупнение территорий —часть цельного плана. Остальные города будут брать пример. Воронову в этом смысле дана большая свобода», — рассуждают собеседники в мэрии.

Болтуны подчеркивают, что летом прошлого года Артюхов во время рабочей поездки остался недоволен состоянием газовой столицы: «Любимый город губернатора очень отставал от своего статуса. Поэтому Уренгой быстро получил нового главу и начал путь к преображению». Воронову же, как близкому соратнику Артюхова, было поручено задавать тон всему Ямалу.

В суициде депутата не нашли криминала

В Надыме поговаривают, что местный депутат Александр Рябцев, покончивший с собой в декабре прошлого года, незадолго до гибели жаловался на моральное опустошение. «Он проходил по каким-то уголовным делам, и это его серьезно подкосило, — делятся горожане. — Но в каком статусе он проходил и почему принял для себя такое решение, сейчас уже никто скажет». Следователи, занимавшиеся делом, не нашли ничего криминального в смерти Рябцева: официальной причиной останется суицид, говорят в городе.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под старожилом правительства зашаталось кресло

По коридорам правительства ходит слух, что отставка грозит главе департамента внутренней политики ЯНАО Сергею Климентьеву. «Он больше 10 лет в должности, на высших позициях оказался еще при Неелове. Поговаривают, что скоро Сергей Владимирович может освободить место», — делится сплетник в окружной администрации.

Другой инсайдер возражает, что продолжительность работы Климентьева тут ни при чем — дело в неудовлетворительных результатах: «Эффективность департамента упала, у губернатора с самого начала срока возникают вопросы к Климентьеву и его команды».

Дума Ноябрьска теряет ключевого оппозиционера

В политических кругах Ноябрьска сплетничают, что в городской думе может остаться только один оппозиционер — беспартийный коммунист Александр Бондарчук. «Дмитрий Бавдурный из ЛДПР окончательно разочаровался в партийной работе и скоро сложит полномочия. В последнее время с его стороны никакой активности, говорят, он разочаровался в политике вообще», — рассказывают близкие к гордуме информаторы.

Если это действительно так, то для мэрии это будет облегчением: чем меньше оппозиционеров, тем более удастся держать ситуацию под контролем, подмечают слухачи. С другой стороны, и один Бондарчук способен держать мэрию в тонусе, чего не скажешь об остальных оппозиционерах города.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатору принесли дутый отчет

Источники утверждают, что годовой отчет департамента туризма об успехах отрасли был искусственно раздут. Реальное число путешественников, ехавших на Ямал в пандемию, было в разы меньше того, что легло на стол губернатору. «Что называется, следите за руками: если считать каждого приехавшего в округ человека за туриста, то получаются те самые 125 тысяч человек из отчета. Чисто технически — никакого обмана», — язвят инсайдеры.

Ямальским «прилепинцам» попало от Москвы

По слухам, ямальское отделение партии «За правду» навлекло на себя гнев центрального комитета — в Москве не оценили идею вывести людей на улицы Салехарда и Ноябрьска. «Наши „прилепинцы“ решили ответить на несогласованную акцию 23 января, собрав свое шествие. На митинг оппозиции никто не пришел, и сходка „заправдинцев“ на этом фоне должна была показать растущую популярность партии. Но инициативу быстро зарубили», — знают слухмейкеры.

С предложением выступал лично глава ячейки Кирилл Омельченко, и Москва уже попросила его остудить пыл. Инсайдеры судачат, что федеральные «прилепинцы» побоялись сесть в лужу, повторив нулевой результат оппозиции.

Фото: URA.RU

Власти бросят умирать завод-гигант

Близкие к мэрии Надыма слухачи говорят, что администрация не собирается выкупать обанкротившийся завод крупнопанельного домостроения (НЗКПД). «Все бы ничего, но завод стоит в самом центре города. Это несколько кварталов заброшенных цехов, которые постепенно разрушаются», — разводят руками собеседники. Владелец НЗКПД возобновлять работу не планирует, а команда мэра Дмитрия Жаромских отказывается покупать и сносить руины — так завод и будет стоять, предрекают инсайдеры.

Ямал настиг топливный коллапс

В правительстве ЯНАО шепчутся, что из-за проблем с логистикой регион охватил дефицит топлива. «Нестыковки по контрактам с отправителями. Какие-то проблемы по поставкам», — встревоженно пересказывают чиновники. Из-за этого, подмечают источники, в городах уже начали расти цены на бензин. Например, в Салехарде стоимость за литр подскочила больше чем на рубль, и на этом подорожание не остановится, опасаются в кабинетах власти.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.