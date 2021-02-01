01 февраля 2021
31 января 2021

В ХМАО бизнесмен придумал, как воровать из бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
В ХМАО предприниматель незаконно получал субсидии Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Советском районе (ХМАО) бизнесмен предоставил фальшивые сведения о временном трудоустройстве семи человек. За ложную организацию рабочих мест он получал субсидию на возмещение затрат из бюджетных денег. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД ХМАО.

«Подозреваемый предоставлял в КУ ХМАО — Югры „Советский центр занятости населения“ заведомо ложные и недостоверные сведения, дающие право на получение из бюджета возмещений работодателю затрат в связи с оказанием услуг по организации временного трудоустройства граждан при исполнении договора трудоустройства. А именно, предоставил фиктивные сведения о трудоустройстве семи граждан», — объяснили в пресс-службе.

В полиции добавили, что предприниматель причинил ущерб казенному учреждению на сумму более 250 тысяч рублей. За мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет и штраф до 80 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО бизнесмены придумали, как обмануть губернатора. Предприниматели нашли способ запустить работу игровых комнат в обход распоряжения губернатора Югры Натальи Комаровой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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