Вирусологи: можно ли ставить вакцину от COVID с другой прививкой

Вакцинация от коронавируса не помешает другим прививкам Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Вакцинация от коронавируса при совмещении с другими прививками не приведет к проблемам со здоровьем. Однако между уколами разных препаратов должно пройти не меньше месяца. Об этом URA.RU заявили ведущие российские вирусологи.

«Рисков при нескольких вакцинациях подряд нет. По моим исследованиям, до трех вакцин в одном стакане, так сказать, или одновременно — это то, что нормально выдерживается организмом», — рассказал агентству профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов.

Собеседник агентства подчеркнул, что, несмотря на научно доказанную безвредность смешивания нескольких препаратов, никто не будет ставить несколько вакцин одновременно. По его словам, в настоящее время врачи предлагают пациентам воздержаться от вакцинации в течение месяца после предыдущей прививки, или какого-либо заболевания. Это связано с чистотой иммунологической картины.

«Почему повторная вакцинация почти по всем вакцинам проходит в течение месяца? После введения вакцины или антигена у любого живого организма в течение трех недель развивается и выходит на пик иммунный ответ против того чужеродного белка, который ему ввели», — объяснил вирусолог. Для отслеживания данного иммунного ответа врачам и требуется дополнительное время.

Профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский также отметил, что прививка от коронавируса не должна помешать как плановым, так и другим вакцинациям. «Прямых рисков от нескольких вакцин нет. Если есть необходимость, например, от энцефалита привиться, надо делать, невзирая на вакцинирование от коронавируса», — резюмировал он.