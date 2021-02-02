Свердловский полицейский попал в смертельное ДТП в Челябинске

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Скорая доставила пострадавшую в больницу, где пожилая женщина скончалась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске произошло смертельное ДТП с участием капитана полиции из Екатеринбурга, в результате которого погибла пенсионерка. Об этом сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах.

«65-летняя женщина переходила в неустановленном месте проезжую часть неподалеку от остановки „Сад ‚Локомотив‘“ возле здания по адресу Троицкий тракт, 35. В этот момент ее сбил автомобиль „Лада ‚Приора‘“. Как выяснилось, машина была служебной, за рулем был оперативник ГУ МВД по Свердловской области», — рассказал URA.RU собеседник. По его словам, происшествие случилось 1 февраля, женщина скончалась в больнице от полученных травм.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области заявили URA.RU, что комментировать случившееся должны в свердловском полицейском главке. «Наш сотрудник действительно находился в служебной командировке в Челябинске. Было проведено освидетельствование на предмет наличия или отсутствия в крови алкоголя. Исследование показало, что водитель был трезв. Авария произошла в темное время суток. Женщина переходила дорогу в одежде без светоотражающих элементов. Чтобы понять, был ли шанс у сотрудника полиции избежать столкновения, назначена автотехническая экспертиза», — сообщил URA.RU руководитель пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он отметил, что по данному факту проводится проверка, в том числе служебная, по итогам которых будут приняты обоснованные решения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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