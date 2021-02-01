На текущий момент фаворитами в борьбе за кресло главы Екатеринбурга являются врио мэра Алексей Орлов и депутат свердловского Заксобрания от ЛДПР Михаил Зубарев. Это следует из предварительной оценки кандидатов от председателя конкурсной комиссии, руководителя аппарата губернатора Валерия Чайникова.
«Сегодня мы начали [заседание комиссии] с серьезного кандидата (Алексея Орлова, выступавшего первым, — прим. ред.), который представил серьезную программу. Может быть, она должна быть где-то выложена. Мы считаем, что это важно. <…> Можно [также] отметить серьезный подход одного из кандидатов — нашего депутата Михаила Валерьевича [Зубарева]», — сказал Чайников.
Чайников также допустил, что комиссия, которую он возглавляет, в итоге рекомендует гордуме от трех до пяти кандидатов. Предполагается, что решение об этом будет принято 3 февраля — сразу после окончания заслушивания программ кандидатов на пост мэра.
А 9 февраля депутаты изберут нового мэра из числа финалистов конкурса. С большой долей вероятности им станет Орлов (который исполняет обязанности градоначальника с 22 декабря 2020 года). Помимо него и Зубарева, к фаворитам борьбы за пост мэра относят главу Ленинского района Дмитрия Ноженко. Его презентация должна начаться в 13:40 2 февраля. Всего в конкурсе на пост мэра участвуют 43 кандидата.
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