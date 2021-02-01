01 февраля 2021

Власти назвали фаворитов в борьбе за кресло мэра Екатеринбурга. Две фамилии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, администрация екатеринбурга, екатеринбургская городская дума, мэрия екатеринбурга
Комиссия уже выбрала двух кадидатов из 43 Фото: Анна Майорова © URA.RU

На текущий момент фаворитами в борьбе за кресло главы Екатеринбурга являются врио мэра Алексей Орлов и депутат свердловского Заксобрания от ЛДПР Михаил Зубарев. Это следует из предварительной оценки кандидатов от председателя конкурсной комиссии, руководителя аппарата губернатора Валерия Чайникова.

«Сегодня мы начали [заседание комиссии] с серьезного кандидата (Алексея Орлова, выступавшего первым, — прим. ред.), который представил серьезную программу. Может быть, она должна быть где-то выложена. Мы считаем, что это важно. <…> Можно [также] отметить серьезный подход одного из кандидатов — нашего депутата Михаила Валерьевича [Зубарева]», — сказал Чайников.

Чайников также допустил, что комиссия, которую он возглавляет, в итоге рекомендует гордуме от трех до пяти кандидатов. Предполагается, что решение об этом будет принято 3 февраля — сразу после окончания заслушивания программ кандидатов на пост мэра.

А 9 февраля депутаты изберут нового мэра из числа финалистов конкурса. С большой долей вероятности им станет Орлов (который исполняет обязанности градоначальника с 22 декабря 2020 года). Помимо него и Зубарева, к фаворитам борьбы за пост мэра относят главу Ленинского района Дмитрия Ноженко. Его презентация должна начаться в 13:40 2 февраля. Всего в конкурсе на пост мэра участвуют 43 кандидата.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...