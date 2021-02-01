Челябинскому криминальному авторитету озвучили новое обвинение

Иван Югай получил новое обвинение, сидя за решеткой Фото: Илья Московец © URA.RU

Представителю челябинской организованной преступной группировки «Халиулинские» Ивану Югаю, известному в криминальных кругах как Ваня Резаный, предъявлено обвинение по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области имя обвиняемого уточнять не стали, но подтвердили, что дело по такой статье возбуждено.

«Оперативники угрозыска ГУ МВД по Челябинской области совместно с коллегами из УФСБ задержали жителя региона по обвинению в вымогательстве, — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона. — В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Неоднократно судимый южноуралец подозревается в разбое, вымогательстве и участии в незаконном обороте оружия».

Югай был задержан в августе и сейчас находится в СИЗО. Перед этим он сбежал во время ареста группировки, в которой состоял. По статье 210.1 УК РФ Югаю грозит до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. По этому делу также проходит уроженец Миасса Зураб Маргвелашвили (Енделадзе), известный в криминальном мире как Зураб Кутаисский, который сейчас находится в розыске.

Название ОПГ «Халиулинские» происходит от отцовской фамилии Александра Резванова (Халя, Николаич) — Халиулин. Он был неформальным хозяином Тракторозаводского района в Челябинске. Его и еще четверых соратников расстреляли в 2006 году. Криминальная империя распалась на несколько частей. Костяк одной из групп задержали в мае прошлого года, когда преступники напали на пункт металлолома в Челябинске.