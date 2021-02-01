Мэром Сургута решил стать безработный фигурант уголовного дела

Пока документы в думу Сургута подали только два человека Фото: Алексей Андронов © URA.RU

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В думу Сургута (ХМАО) подал заявку еще один житель города, претендующий на пост мэра, — безработный Игорь Лубягин, который ранее был фигурантом уголовного дела. Это уже вторая его попытка возглавить Сургут. Жителям он запомнился своими нестандартными взглядами. О планах кандидат рассказал URA.RU.

«Да, подал документы. Считаю, что шансы у меня есть, я хочу сделать город лучше не только для себя, но и для остальных. Разве не в этом смысл работы мэра?» — задается вопросом Лубягин.

Это уже вторая попытка Лубягина стать мэром Сургута. Первая провалилась из-за того, что он ограничен в соответствующих правах. «В комиссии мне объяснили, что раз в отношении меня проводились мероприятия в рамках уголовного дела, то участвовать в выборах я не могу», — объяснил Лубягин, но заявил, что уголовное дело так и не было заведено.

Из базы данных судебных решений следует, что Лубягин 31 октября 2020 года был оштрафован судом за публичную демонстрацию запрещенной символики. Также потенциальный мэр неоднократно привлекался к ответственности за мелкое хулиганство в нетрезвом виде. «Я Царь и Бог, все обязаны быть только слугами и рабами моими. И платить мне деньги еще за это, за то что дышите вообще на этой планете», — пишет Лубягин на своей странице во «ВКонтакте».

Лубягин — второй кандидат, подавший документы в думу Сургута. Первым стал неработающий пенсионер Александр Мигунов. Документы конкурсная комиссия будет принимать до 14 февраля.

Ранее URA.RU писало, что региональные власти и политические тяжеловесы договорились о том, как будут проходить и чем закончатся выборы мэра Сургута. Основной кандидат подаст документы в ближайшие дни, а флешмоба с десятками претендентов не будет.