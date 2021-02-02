Юрист раскрыл, кому положена двойная пенсия в России

Специалист назвал несколько категорий граждан Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Двойную пенсию в России должны выплачивать нескольким категориям граждан: ветеранам Великой Отечественной войны, военным и членам их семей (если глава семьи погиб при прохождении службы), тем, кто получил инвалидность из-за военных действий. Выплаты должны также получать летчики-испытатели, космонавты, члены семей ликвидаторов аварии в Чернобыле, госслужащие и награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», сообщил юрист Артем Баранов.

«Представители власти любят трактовать закон в каждом отдельном регионе по-разному, вырабатывают свои обычаи применения правовых норм, да и просто неохотно „выдергивают“ деньги из бюджета. К этому надо быть готовым», — предупредил юрист тех, кто хочет подать заявление на получение двойной пенсии. Его слова приводит News.ru .

Баранов советует начать с обращения в территориальное управление Пенсионного фонда по месту регистрации или жительства, чтобы получить там всю информацию. «От вас потребуется заявление с просьбой о начислении пенсии и ряд документов, подтверждающих ваше право на нее», — рассказал специалист.

Ранее сообщалось, что пенсии неработающим пенсионерам в 2021 году проиндексируют на 6,3%. Согласно законодательству, пенсии индексируются с 1 января на уровень выше инфляции, напомнила зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.