01 февраля 2021

Губернатор Куйвашев готовит ослабление запретов из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Результ/арт в Екатеринбурге, дискотека, клуб, ночная жизнь
Ключевым фактором при принятии решения является уровень заболеваемости и соблюдения антикоронавирусных правил Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Свердловской области в ближайшие дни могут снять ограничения на работу заведений общепита после 23:00. Вопрос будет поднят на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 2 февраля. Об этом во время сегодняшней пресс-конференции сообщила региональный бизнес-омбудсмен Елена Артюх.

«Вопрос все время в поле внимания. Буквально сегодня утром на рабочей группе по социально-эконмическому развитию Свердловской области я обозначала снова этот вопрос о необходимости разрешения работы ресторанам после 23:00. <…> Сегодня на штабе, который будет после обеда, снова буду об этом говорить», — отметила она.

По словам Артюх, ключевым фактором при принятии решения является уровень заболеваемости (коэффициент распространения инфекции — прим. ред.) и соблюдение правил по профилактике COVID. «Я надеюсь, что все факторы приведут к тому, что в ближайшие дни ограничения будут сняты. Но решение принимает руководитель региона, я не могу за него ответить», — уточнила бизнес-омбудсмен.

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев ослабил ограничения для фанатов на спортивных мероприятиях в закрытых помещениях: болельщики смогут занимать половину трибун, а не треть, как было раньше. При этом глава региона отметил, что заведениям общепита «нужно набраться терпения» и закрываться до 23:00.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...