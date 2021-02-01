Губернатор Куйвашев готовит ослабление запретов из-за COVID

Ключевым фактором при принятии решения является уровень заболеваемости и соблюдения антикоронавирусных правил Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Свердловской области в ближайшие дни могут снять ограничения на работу заведений общепита после 23:00. Вопрос будет поднят на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 2 февраля. Об этом во время сегодняшней пресс-конференции сообщила региональный бизнес-омбудсмен Елена Артюх.

«Вопрос все время в поле внимания. Буквально сегодня утром на рабочей группе по социально-эконмическому развитию Свердловской области я обозначала снова этот вопрос о необходимости разрешения работы ресторанам после 23:00. <…> Сегодня на штабе, который будет после обеда, снова буду об этом говорить», — отметила она.

По словам Артюх, ключевым фактором при принятии решения является уровень заболеваемости (коэффициент распространения инфекции — прим. ред.) и соблюдение правил по профилактике COVID. «Я надеюсь, что все факторы приведут к тому, что в ближайшие дни ограничения будут сняты. Но решение принимает руководитель региона, я не могу за него ответить», — уточнила бизнес-омбудсмен.

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев ослабил ограничения для фанатов на спортивных мероприятиях в закрытых помещениях: болельщики смогут занимать половину трибун, а не треть, как было раньше. При этом глава региона отметил, что заведениям общепита «нужно набраться терпения» и закрываться до 23:00.