СМИ: США назвали условия снятия санкций с «Северного потока-2»

Власти США должны быть уверены, что этот проект не угрожает стране Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

США впервые заговорили о том, что готовы снять санкции с «Северного потока-2». Американская сторона может пойти на это, если Германия предоставит пакет документов о возможности временного отключения «Северного потока-2» в случае ограничения поставок российского газа через Украину.

«Меркель и Байден обсуждали „Северный поток-2“. Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение», — сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации. В любом другом случае решить проблему не удастся, пишет СМИ. В частности, должен быть разработан механизм, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину. Однако в кабмине ФРГ не видят возможностей для уступок США по «Северному потоку-2», ссылаясь на договоренности по транзиту газа через Украину.

В конце января сообщалось, что датское судно «Фортуна» начало работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток-2». Первые санкции против трубопровода ввели в декабре 2019 года. Спустя год работы возобновились. 19 января 2020 года США ввели ограничения против трубоукладчика — компании «КВТ-Рус». Позже Европарламент потребовал остановить строительство из-за ареста блогера Алексея Навального.