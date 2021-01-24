Оператор возобновил строительство «Северного потока-2»

Судно «Фортуна» начало работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.
«Судно «Фортуна» в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток-2», — цитирует сообщение ТАСС. Отмечается, что работы идут в соответствии с полученными согласованиями.
Первые санкции против трубопровода ввели в декабре 2019 года, тогда прокладку немедленно остановили. Спустя год работы возобновились. «Фортуна» уложила 2,6 километра труб в немецких водах. 19 января 2020 года США ввели ограничения против трубоукладчика и владельца судна — компании «КВТ-Рус», чтобы помешать строительству «Северного потока — 2». Кроме того, Европарламент потребовал от ЕС остановить строительство трубопровода из-за ареста блогера Алексей Навального. Европейские политики указали, что проект является одной из возможностей оказать дополнительное давление на российские власти.
В компании «Газпром» заявили, что «Северный поток-2» может быть закрыт из-за политического давления. В компании заявили, что трубопровод остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году. «Газпром» намерен продолжать инвестиции и завершить строительство.
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