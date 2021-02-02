Путин призвал не ограничивать свободу слова в соцсетях

Президент РФ напомнил, что социальные сети — это бизнес Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что в социальных сетях недопустимо ограничивать свободу выбора и заявления пользователей. Такое мнение российский лидер высказал во время онлайн-конференции с лауреатами конкурса «Учитель года».

«Нужно реагировать на контент в соцсетях, но не ограничивать свободу выбора и слова людей», — сказал президент во время трансляции встречи на телеканале «Россия 1». Путин подчеркнул, что нельзя забывать о том, что социальные сети — это бизнес и извлечение прибыли любой ценой. По мнению президента, интернет-площадки управляют сознанием пользователей, а «люди даже не замечают, как формируется их мнение».

Также во время общения с президентом победитель конкурса «Учитель года» Михаил Гуров попросил Путина рассмотреть возможность сделать 2023 год годом математики. Президент поддержал эту идею.

1 февраля 2021 года в России вступил в силу закон о блокировке запрещенного контента в социальных сетях. В числе запретов оказался мат, уточняет News.ru . Согласно документу, администрация интернет-площадок должна будет выявлять нецензурную брань и удалять соответствующий контент и комментарии пользователей. Российские интернет-пользователи с юмором отнеслись к новому закону, однако часть из них призналась, что теперь не видит смысла в соцсетях. А телеведущий Иван Ургант дал совет, чем можно заменить мат.