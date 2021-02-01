01 февраля 2021

Полпреду рассказали, как Челябинская область выходит из пандемии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева в Областной инфекционный центр. Челябинск, якушев владимир, текслер алексей
Владимир Якушев (справа) по итогам первого дня визита высоко оценил работу Алексея Текслера (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области обозначился устойчивый тренд на снижение заболеваемости коронавирусом, что позволяет переводить госпитальные базы для лечения COVID в обычный режим работы. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву, приехавшему в Челябинск 2 февраля, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«В ходе визита полпред Владимир Якушев и глава региона побывали в новом Областном инфекционном центре. Они ознакомились с работой медиков в „чистой зоне“, а также с ходом строительства второй очереди корпусов. В апреле дополнительно к 11 действующим планируется завершить еще три корпуса», — сообщили в пресс-службе. Основной комплекс нового инфекционного центра стоимостью 2,5 млрд рублей был возведен за беспрецедентно короткий срок — 74 дня. При необходимости здесь могут развернуть до 600 коек для пациентов с инфекционными болезнями.

Между тем, суточное число заболевших COVID продолжает снижаться. С начала пандемии ковид подтвержден у 45 773 южноуральцев, выздоровели 33 686 человек (в том числе 594 за прошедшие сутки). Из семи тысяч коек для ковидных больных осталось 4,2 тысячи — при этом 23% из них в резерве. С 3 февраля власти рассчитывают передать под плановых пациентов сразу 700 мест в больницах. Накануне визита полпреда в области был отменен ряд ограничений по коронавирусу.

После осмотра больницы Текслер и Якушев посетили индустриальный парк «Станкомаш» и ознакомились с производством АО «Конар». В присутствии полпреда был подписан договор с компанией «Фортум» о переводе на газ последней в Челябинске угольной ТЭЦ-2. К 2023 году это позволит на 20% снизить ее выбросы в атмосферу. «Я оцениваю в целом работу правительства Челябинской области по решению экологических проблем как достаточно эффективную», — резюмировал Якушев. Завтра полпреду и главе региона предстоит поездка в ЗАТО Озерск.

Визит полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева в Областной инфекционный центр. Челябинск
Новый инфекционный центр возвели всего за 74 дня
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Визит полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева в Областной инфекционный центр. Челябинск
В апреле областной инфекционный центр с 11-ти корпусов «дорастет» до 14-ти
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Визит полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева на предприятия АО «Конар». Челябинск
Гостям представили высокие технологии компании «Конар»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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