В ХМАО мэра и главу района обвинили во лжи губернатору

В ХМАО продолжаются споры о состоянии набережной Лянтора Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главу Сургутского района Андрея Трубецкого и мэра Лянтора Сергея Махиню обвинили в том, что они скрыли от губернатора ХМАО Натальи Комаровой ущерб, который каждый год наносит вода во время затопления набережной в Лянторе. Такое заявление сделал координатор ЛДПР в Сургутском районе Игорь Волков.

«Существует отметка безопасности. Отсыпку делают до этого уровня и начинают возводить объекты. Но Махиня посчитал, что набережную поднимать не надо, утверждая, что она подтапливается на 15-20 см от берега. И почему-то его поддерживает глава Сургутского района. У нас есть видео, где показан реальный масштаб затопления», — говорит Волков. «Мы приглашали сотрудников рыбинспекции Обь-Иртышского управления. Ими было вынесено постановление. Дважды администрацию Лянтора оштрафовали за экологические нарушения. Хотя они утверждали, что никакого вреда в результате затопления нет», — добавил Волков в личной беседе с корреспондентом URA.RU.

Во время онлайн-конференции с губернатором Югры Трубецкой подтвердил, что набережная действительно подтапливается, однако никакого урона для окружающей среды и имущества при этом нет. «Да, на две-три недели набережная подтапливается грунтовыми водами. Зато оставшиеся 12 месяцев жители Лянтора имеют прекрасную зону отдыха. Это не только мое мнение, это мнение 99% жителей города», — заключил глава Сургутского района.

Мэр Лянтора Махиня в разговоре с корреспондентом URA.RU подчеркнул, что объект юридически считается объектом по благоустройству берега реки и, в отличие от набережной, не требует дополнительных гидротехнических решений. «Неоднократно проводились проверки федеральными и надзорными службами. Каких-либо нарушений, жертв, погибших или утонувших на этом объекте нет», — сказал Махиня.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО чиновников призвали к ответу за подтопленную набережную. Ее заливает второе лето подряд.