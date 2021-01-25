Политолог объяснил перенос митингов за Навального

В субботу ожидаются митинги в поддержку Путина, а в воскресенье — Навального Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Митинги в поддержку блогера Алексея Навального пройдут 31 января, в воскресенье, чтобы требования его сторонников прозвучали ближе к суду блогера, который намечен на 2 февраля. Это объяснил глава сети штабов Навального Леонид Волков на своей странице в Twitter. Гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков в беседе с URA.RU согласился, что такая тактика имеет смысл, но есть и другие причины для смены даты акций.

«Может, действительно, чтобы [митинги] ближе к суду были. Но лучше в субботу митинги проводить. Воскресенье такое день: людям на работу надо выходить, а после митинга надо отдохнуть, в себя прийти», — сказал Гращенков.

Другую причину переноса митингов на воскресенье Гращенков видит в том, что 30 января в России собираются проводить акции в поддержку президента РФ Владимира Путина. Как уточняет « Царьград », сейчас в соцсети TikTok распространяются ролики, в которых агитируют выйти на митинги в поддержку российского лидера. «Вполне возможно, что [митинги за Навального] проведут в воскресенье во избежание столкновений и чтобы митинги не накладывались друг на друга», — продолжил политолог.

При этом Гращенков считает, что акции в поддержку Путина не соберут большое число участников. «Практика митингов за Путина показала, что они легко организуются административным ресурсом. Если приходит кто-то реально поддерживающий, их не так много, как тех энтузиастов, кто выходит против», — обратил внимание собеседник.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин уверен, что на митингах в поддержку Навального также собираются не только его сторонники. «Такая массовость митингов, особенно в регионах, объясняется не только главной темой, но и тем, что социальные группы воспользовались этими митингами, чтобы высказать свое недовольство: и последствиями карантина, и другими социальными проблемами», — сказал Костин URA.RU.

Также собеседник агентства считает, что заявление Путина о том, что граждане России имеют право выражать свою точку зрения, но в рамках закона, повлияет на грядущие акции. «Это снизит градус, накал потенциального противостояния, который создавался некоторыми политиками и СМИ», — заключил Костин. Глава сети штабов Навального Леонид Волков отказался общаться с URA.RU.