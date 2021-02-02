Экономисты ожидают санкции против России после суда над Навальным

Алексею Навальному грозит 3,5 года лишения свободы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Возможное тюремное заключение Алексея Навального повлияет на отношение Запада к России и может стать поводом для введения новых санкций. Однако моментальной реакции зарубежных коллег и фондовых рынков ожидать не стоит, рассказали в беседе с URA.RU экономисты Игорь Николаев и Сергей Жаворонков.

2 февраля Симоновский районный суда Москвы рассматривает иск ФСИН России о замене Навальному условного срока реальным по делу «Ив Роше», пишет РАПСИ . Обвинение требует 3,5 года лишения свободы. На момент публикации материала суд ушел на двухчасовой перерыв.

Если блогера посадят в тюрьму, возрастет угроза новых санкций против РФ со стороны Запада, считает экономист Николаев. «Санкций не будет сразу после суда. Но это формирует такой фон, при котором вероятность новых санкций нарастает. Многие страны об этом и заявляют. <…> Примечательное событие было, когда Навального арестовали. Рынки провалились, фонды рухнули? Нет, но после этого события ожидание санкций стало более отчетливым. Это не прямое, а косвенное влияние, с отложенным эффектом», — поделился прогнозом с URA.RU Николаев.

Старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков согласен с коллегой в том, что после приговора стоит ожидать негативных экономических последствий для России. «Не ждал бы сиюминутного эффекта, если Навального посадят. Потому что в Германии и США находятся люди, которые лояльны к Путину и рассчитывают на диалог. С другой стороны, надо понимать, что западные политики зависят от общественного мнения. Они не могут принимать решения, игнорируя общественное мнение. А оно меняется не в пользу Путина. Поэтому я бы ждал экономических последствий, но не сейчас, а в ближайшие месяцы», — поделился с URA.RU собеседник.

Политолог Владимир Брутер призвал не обращать внимание на угрозы Запада. По его мнению, дело Навального — только один эпизод, который касается международных отношений. «Россия меньше всего должна интересоваться, как изменится отношение с другими странами. Смешивание внутренней и внешней повестки недопустимо. Что будет с Навальным — не последний и не первый эпизод, на который обращает внимание Запад. А у России должна быть собственная повестка», — уверен Брутер.