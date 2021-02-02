Запад отреагировал на приговор Навальному

МИД ФРГ и Великобритании потребовали от российских властей отпустить Алексея Навального. Во вторник суд заменил блогеру условный срок заключения на реальный.
«Приговор против Алексея Навального — это жесткий удар по четко прописанным охраняемым законом правам и принципу правового государства в России. Европейский суд по правам человека еще в 2017 году раскритиковал этот процесс как произвольный», — приводит слова Мааса МИД ФРГ в Twitter. По его словам, Навальный должен быть немедленно освобожден.
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб также призывает власти РФ освободить блогера и всех задержанных участников несогласованных акций протестов. «Сегодняшнее порочное решение, направленное против жертвы отравления, а не тех, кто ответственен за него, демонстрирует, что Россия не выполняет самые базовые обязательства, выполнение которых предполагается для любого ответственного члена международного сообщества», — передает РИА «Новости» заявление министра.
Ранее Симоновский районный суд Москвы признал Алексея Навального виновным в нарушении условий испытательного срока и отменил условное наказание. Блогера приговорили к 3,5 года лишения свободы.
Уголовное дело («дело Ив Роше»), по которому проходит Навальный, было возбуждено в отношении блогера и его брата Олега в 2014 году. Тогда решением суда он был приговорен к 3,5 года условно и испытательному сроку в пять лет.
Осенью прошлого года Федеральная служба исполнения наказаний обвинила блогера в неоднократном нарушении требований отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Он был задержан после своего возвращения из Германии в конце декабря. В ФРГ Навальный находился на лечении. После задержания блогера в городах России прошли несанкционированные акции.
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