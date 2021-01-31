Главное об акциях протеста в России на 1 февраля

В ходе несанкционированных акций 31 января в целом по России было задержано более 5 000 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Несанкционированные акции в поддержку арестованного блогера Алексея Навального в городах России закончились. Правозащитники объявили о рекордном количестве задержанных, президент Чехии высказался о Навальном, по факту нарушений в ходе несанкционированных акций начали возбуждать уголовные дела. Читайте в материале URA.RU главные новости о митингах к 1 февраля.

Правозащитники «ОВД-Инфо» заявили, что 31 января количество задержанных на несанкционированных акциях в городах России превысило пять тысяч человек (5135 на момент написания новости). Этот показатель назван рекордом за всю историю их наблюдений. Больше всего человек было задержано в Москве (1624) и Санкт-Петербурге (1149).

Президент Чехии Милош Земан назвал Навального «российским националистом». По словам главы государства, блогер поддерживал аннексию Крыма, участвовал в националистических шествиях и оправдывал сталинские репрессии, пишут РИА «Новости».

На жену Алексея Навального Юлию был составлен протокол по статье 20.2 КоАП за нарушение правил проведения митингов. 1 февраля над ней состоится суд.

В Москве пострадал сотрудник Росгвардии. Один из митингующих распылил в него газ из баллончика.

Вечером 31 января правоохранители начали возбуждать уголовные дела по факту инцидентов, произошедших в ходе протестных акций. В Москве будут преследовать участников блокирования дорог (по дороге от Комсомольской площади к СИЗО «Матросская тишина» толпа перекрывала проезжую часть). В Санкт-Петербурге дело возбуждено по факту нападения на полицейских.

Участников несогласованных акций в российских городах 31 января было меньше, чем 23-го, заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. К примеру, по данным московской полиции, как уточняет агентство РИА «Новости», в воскресенье в несогласованной акции приняли участие две тысячи человек. Неделей ранее столичный главк докладывал о четырех тысячах участников.

В МИД РФ назвали поощрение протестов частью стратегии США по сдерживанию России. Как пишет ТАСС, в ведомстве подчеркнули, что это является вмешательством во внутренние дела нашей страны.

Акции протеста 23 и 31 января не были согласованы. По данным «ОВД-Инфо», в Москве были задержаны 1653 человека, на прошлой неделе сообщали о 1 320 задержанных. В Санкт-Петербурге сегодня более 1159 задержанных, что почти на 800 больше, чем на прошлой акции.

Поводом для организации митингов считается задержание блогера Алексея Навального за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После ареста блогера вышел его фильм, где президенту России Владимиру Путину приписали «дворец» в Геленджике. Глава государства эту информацию опроверг. Бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что является бенефициаром объекта.