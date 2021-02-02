Прототип корабля Starship SN9, который разрабатывает компания Илона Маска SpaceX, взорвался при посадке. Тем не менее, испытание аппарата прошло успешно, заявил представитель SpaceX в ходе прямой трансляции.
«Как вы можете наблюдать, у нас вновь получилось осуществить удачный запуск корабля на высоту 10 км. <…> Нам предстоит еще поработать над системой посадки. Наши специалисты изучат полученные данные и решат проблему», — говорят в компании.
В ходе запуска испытатели показали работу переключения двигателей корабля на посадочные топливные баки и проверили, как работают закрылки. Взрыв ракеты произошел из-за того, что Starship SN9 зашел на посадку под углом. ЧП случилось на полигоне в Техасе, уточняет RT.
Испытания продлились 6 минут и 26 секунд. Корабль поднялся на 10 километров вверх. Он должен был приземлиться плавно, но что-то пошло не так. Испытания SpaceX регулярно заканчиваются подобными взрывами. Корабль будет многоразовым и первые полеты могут не удастся. Это объясняется тем, что работа ведется в инновационной области.
Россияне уже предложили вместо освоения Марса потратить миллиарды SpaceX на повышение пенсий, напоминает агентство Nation news. Ранее другая компания Илона Маска смогла создать чип для мозга, который научил обезьяну играть в видеоигры.
Видео: Daily Storm
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