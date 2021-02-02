02 февраля 2021

Производитель компьютеров MSI выступил за освобождение Навального

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
В MSI поддержали Алексея Навального, приговоренного вчера решением суда к лишению свободы на 3,5 года Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Производитель компьютерной техники и комплектующих компания MSI выразила поддержку Алексею Навальному. В аккаунте компании в соцсетях появился пост с призывом освободить блогера.

«Мы, как бренд, аполитичны, но если ведущий этого твиттера захочет выразить осуждение текущим событиям, он моргнет два раза», — говорится в одном из сообщений официального верифицированного аккаунта MSI Gaming Russia. За ним размещен еще один пост, из выделенных букв в котором составлена фраза «Свободу Навальному».

Скриншот с twitter.com/MSIRussia

Компания MSI является одним из крупнейших производителей компьютеров, комплектующих, а также периферийных устройств в мире. Редактор журнала «Игромания» Дмитрий Колганов в беседе с URA.RU называл ноутбуки MSI одной из качественных альтернатив продукции Apple.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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