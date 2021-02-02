Производитель компьютеров MSI выступил за освобождение Навального

Производитель компьютерной техники и комплектующих компания MSI выразила поддержку Алексею Навальному. В аккаунте компании в соцсетях появился пост с призывом освободить блогера.
«Мы, как бренд, аполитичны, но если ведущий этого твиттера захочет выразить осуждение текущим событиям, он моргнет два раза», — говорится в одном из сообщений официального верифицированного аккаунта MSI Gaming Russia. За ним размещен еще один пост, из выделенных букв в котором составлена фраза «Свободу Навальному».
Компания MSI является одним из крупнейших производителей компьютеров, комплектующих, а также периферийных устройств в мире. Редактор журнала «Игромания» Дмитрий Колганов в беседе с URA.RU называл ноутбуки MSI одной из качественных альтернатив продукции Apple.
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