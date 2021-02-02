На пост мэра Сургута подал документы главный кандидат

В планах Филатова — встречи с элитами Сургута Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Депутат думы ХМАО Андрей Филатов подал документы в комиссию выборщиков на должность мэра Сургута. Именно его кандидатура на пост главы муниципалитета обсуждалась между губернатором Натальей Комаровой со всеми ключевыми для Сургута политическими стейкхолдерами и получила поддержку на всех уровнях. О своем выдвижении депутат сам рассказал URA.RU.

«Подал документы для участия в конкурсе на должность главы Сургута, весь необходимый пакет. Документы приняты, ожидаю по регламенту конкурса дальнейших решений комиссии», — рассказал Филатов.

По словам Филатова, оставшееся время до решения комиссии он намерен использовать для диалога с теми, кому сегодня «важен Сургут и его будущее развитие». Для этого кандидат встретится с общественными объединениями города, включая оппозицию, депутатами всех уровней, представляющими Сургут и представителями предприятий города.

Документы конкурсная комиссия будет принимать до 14 февраля, а уже 20 февраля комиссия выборщиков произведет отбор кандидатов, изучив их документы и проведя собеседования. Затем сформированный шорт-лист кандидатов отдадут депутатам и 27 февраля на заседании думы имя мэра огласит председатель думы Сургута.

Ранее URA.RU писало, о том, что документы Филатова наблюдатели ждали еще в период работы первой конкурсной комиссии. Однако, из-за смерти первого замгубернатора ХМАО Геннадия Бухтина, Филатов стал рассматриваться в качестве фигуры, способной занять должность вице-губернатора. Но потом Комарова поменяла структура правительства, распределив полномочия Бухтина и участие Филатова в выборах мэра Сургута вновь стало актуальным.