Челябинские губернатор и мэр попали в престижный список

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и мэр Челябинска Наталья Котова вошли в итоговый список номинантов на политическую премию РАСО «Гамбургский счет»-2020. В этот список также вошли кампании «Справедливой России» и «Единой России» на выборах в ЗСО. Как сообщил URA.RU президент РАСО Евгений Минченко, итоги будут озвучены 4 февраля, в Москве, на заседании жюри.
«Номинантов выдвигают члены комитета по политтехнологиям. В составе комитета более 150 человек», — отметил Минченко. Текслер вошел в номинацию «Губернатор года» вместе ленинградским губернатором Александром Дрозденко, губернатором Московской области Андреем Воробьевым и губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым. В номинацию «Мэр года» вошли Котова и глава администрации Тулы Дмитрий Миляев. Кампании ЕР и «Справедливой России» вошли в номинацию «Лучшая кампания „партии власти“ на выборах в законодательное собрание региона».
«Губернатор не думает о премиях, а продолжает работать с полной самоотдачей. Сегодня, например, вместе с полпредом Владимиром Якушевым работает в Озерске», — прокомментировали включение в список в пресс-службе Текслера. «Глава города работает без выходных не для премии, а потому что это ее работа», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.
На выборах в ЗСО «Справедливая Россия» получила семь мандатов. Телефон лидера челябинских эсеров, депутата Госдумы Валерия Гартунга не отвечает. «Мы работали не за премию, а за победу и получили 43 мандата из 60», — заявил URA.RU руководитель регионального исполкома ЕР Денис Моисеев.
Политическая премия «Гамбургский счет» учреждена в декабре 2016 года. Премия присуждается за результативность, технологичность и креативность политикам, партиям, политическим группам и кандидатам в России и за рубежом.
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