Политиков отметили за креативность и результативность на выборах наградой «Гамбургский счет» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эксперты Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) назвали лучшие российские и зарубежные избирательные кампании 2019 года. На премию «Гамбургский счет» среди прочих был номинирован депутат Госдумы Антон Шипулин, но не выиграл.

Политологи выдвинули Шипулина в номинации «Лучшая предвыборная кампания по довыборам в Госдуму». Экс-биатлонист выиграл с результатом 41,57% в Серовском одномандатном округе. В тройке номинантов вместе с ним оказались Иван Пиляев (избирался по Комсомольскому округу) и Ольга Пилипенко (Орловский округ), которая забрала приз. «У Пилипенко был самый убедительный результат по цифрам [более 53% голосов] и самая серьезная конкуренция из всех трех претендентов», — объяснил «URA.RU» поражение Шипулина председатель комитета по политическим технологиям РАСО Евгений Минченко.

Лучшей губернаторской кампанией специалисты признали кампанию главы Забайкалья Александра Осипова. В борьбе за награду он обошел Радия Хабирова (Башкирия) и Романа Старовойта (Курская область). Лучшая кампания оппозиционной партии — КПРФ на выборах в Московскую городскую думу. По словам Минченко, эксперты премии выбрали именно эти кампании, поскольку они отвечали четырем критериям: были конкурентны, результативны, технологичны и креативны.

Худшей кампанией года признана кампания певицы Виктории Цыгановой на довыборах в Госдуму. «Неожиданностью года» стала победа ЛДПР на выборах в Законодательную думу Хабаровского края.

Самую лучшую президентскую кампанию за границей, по мнению экспертов, провел лидер Украины Владимир Зеленский. Его предшественнику Петру Порошенко достался приз в номинации «Зарубежный провал года». Зарубежным политиком года специалисты признали Эммануэля Макрона.