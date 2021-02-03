Памфилова рассказала, где пройдут онлайн-выборы в Госдуму

Россиян из шести регионов ждут онлайн-выборы в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Онлайн-голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах России. Среди них Москва, другие регионы пока не определены, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова в ходе трансляции заседания комиссии.

«В ближайшее время начнется сбор заявок от субъектов Российской Федерации», — приводит объяснение Памфиловой telegram-канал «ЦИК России». Число регионов в 2021 уже утверждено и не изменится. Платформа для голосования разработана при участии московской мэрии ЦИКом, Минцифры и «Ростелекомом».

Кроме того, ведомство организует обучение для всех участников избирательного процесса, уточнила глава Центризбиркома. Так, политическим партиям продемонстрируют функцию электронного сбора подписей в поддержку собственного выдвижения на региональных выборах.

Также вероятно, что в 2021 году выборы будут идти три дня, сообщила Памфилова. ЦИК должен к этому подготовиться.

Ранее комиссия решила отказаться от голосования «на пеньках», напоминает агентство Nation news. 21 января стало известно, что ЦИК придумала, как избежать фальсификаций во время выборов в государственную думу.