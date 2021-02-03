Политологи: как тюремный срок для Навального изменит протест

После решения суда по делу Алексея Навального в Москве прошли несанкционированные митинги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Протест в России изменится после решения суда об отправке Алексея Навального в колонию, считают собеседники URA.RU среди политологов. По мнению директора Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева, приговор блогеру заставит его сторонников вести себя более осторожно. Политолог Сергей Поляков полагает, что протестующие начнут использовать новую тактику.

«На мой взгляд, Навальный и его последователи в значительной мере держались на гуманном отношении государства и исключительных привелегиях. Ему давали нарушать закон, он был примером человека, который не несет никакой ответственности, чтобы ни делал. Люди выходили на незаконные акции и руководствовались тем, что никакого наказания не последует. Решение суда отрезвит категорию его последователей. В результате будет меньше выступлений в поддержку Навального», — объяснил Григорьев.

Политолог Сергей Поляков ответил URA.RU, что протест не снизится, но приобретет другую форму после того, как полиция жестко отреагировала на несанкционированные митинги. «Произойдет некая перегруппировка, изменится тактика протеста. Возможно, эти процессы будут перетекать в русло предвыборной борьбы. Через 7 месяцев выборы в Госдуму. Может быть, будет концентрация людей вокруг „Умного голосования“», — сказал Поляков.

2 февраля Симановский районный суд Москвы рассмотрел иск ФСИН России о замене блогеру Алексею Навальному условного срока реальным по делу «Ив Роше». По этому делу в 2014 году Навальный был приговорен к 3,5 года условного заключения с испытательным сроком в 5 лет. По версии ФСИН, Навальный неоднократно нарушал правила условного осуждения. Суд встал на сторону федеральной службы и отправил Навального в колонию на 2,8 года.