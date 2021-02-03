Риелтор: что будет с ценами на жилье после отмены ипотечных льгот

Отмена ипотечных льгот не сильно повлияет на цены на рынке недвижимости Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Отмена льготной ипотеки не сильно повлияет на рынок недвижимости, поскольку он зависит от гораздо большего числа факторов. Об этом URA.RU рассказал член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости, руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков.

«На мой взгляд, льготная ипотека и цены на недвижимость не имеют такой сильной прямой зависимости, чтобы сейчас повлиять на рост или снижение цены. Это [рост цен] было совпадение факторов. Первый и основной — это психология. Когда доллар сильно вырос в прошлом году, это сработало триггером. <…> Сейчас все основания для того, чтобы спрос упал есть. Народ настолько сильно закупился до нового года, что понятно, что такого уровня спрос не может долго поддерживаться. Но это не значит, что цены на недвижимость упадут», — объяснил Барсуков.

Однако и рекордных скачков цен не будет, отмечает он. Другой эксперт, директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов также заявил URA.RU, что рост цен на жилье после отмены льготной ипотеки не будет значительным. Спрос на квартиры упадет и застройщикам придется под него подстроиться.

«Льготная ипотека была хорошим инструментом поддержки в период пандемии, и она бы не имела столь сильного влияния на рынок, если бы не суммировалась с остальными факторами. Спрос [после отмены льготной ипотеки] определенно будет ниже. Не исключено, что крупные застройщики будут решать вопрос с самостоятельным субсидированием ипотечных ставок и делать дисконт, чтоб покрыть полученную разницу. В тех регионах, где произойдет отмена, в первое полугодие средняя цена будет демонстрировать рост на уровне 5-6 процентов», — заключил Хусаинов.

Центробанк заявил о постепенной отмене льготной ипотеки 3 февраля. Регулятор объясняет это желанием не подвергать рынок избыточным рискам.