В Тюменской области новый межрайонный прокурор

В Тюменской области назначен Заводоуковский межрайонный прокурор, им стал Василий Гуммер. Об этом пресс-служба прокуратуры региона сообщает на своем сайте.
«Приказом генерального прокурора Российской Федерации младший советник юстиции Гуммер Василий Иванович назначен на должность Заводоуковского межрайонного прокурора сроком на пять лет», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Тюменской области. Ранее агентство сообщало, что бывший руководитель районного ведомства — Сергей Малышев, ушел в отставку.
Василий Гуммер родом из села Нижняя Тавда Тюменской области. Ранее он работал в администрации Нижнетавдинского района, затем перешел на службу в прокуратуру. С 2016 года был назначен прокурором Упоровского района.
Ранее URA.RU писало и о других назначениях в силовых структурах. Так, накануне был назначен новый заместитель руководителя регионального УМВД.
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