02 февраля 2021
01 февраля 2021

В Тюменской области новый межрайонный прокурор

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Александра Кондратьева, прокурора Челябинской области. Челябинск, прокурор, погон прокурора, государственный советник юстиции 3 класса
НА новое место работы Василий Гуммер перешле с аналогичной должности, но в Упоровском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области назначен Заводоуковский межрайонный прокурор, им стал Василий Гуммер. Об этом пресс-служба прокуратуры региона сообщает на своем сайте.

«Приказом генерального прокурора Российской Федерации младший советник юстиции Гуммер Василий Иванович назначен на должность Заводоуковского межрайонного прокурора сроком на пять лет», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Тюменской области. Ранее агентство сообщало, что бывший руководитель районного ведомства — Сергей Малышев, ушел в отставку.

Василий Гуммер родом из села Нижняя Тавда Тюменской области. Ранее он работал в администрации Нижнетавдинского района, затем перешел на службу в прокуратуру. С 2016 года был назначен прокурором Упоровского района.

Ранее URA.RU писало и о других назначениях в силовых структурах. Так, накануне был назначен новый заместитель руководителя регионального УМВД.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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