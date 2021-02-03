Песков оценил влияние Навального на политику России

Дмитрий Песков заявил, что не в курсе реакции Владимира Путина на приговор Алексею Навальному Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В России и без Алексея Навального происходит множество политических процессов. В частности, началась подготовка к осенним выборам в Госдуму. Так во время общения с журналистами представитель Кремля Дмитрий Песков оценил влияние Навального на политическую жизнь в стране.

«Политическая ситуация в стране достаточно многогранна. В стране идет подготовка к парламентским выборам. Много разных процессов происходит. Идет процесс становления новых партий, видим партийные альянсы. Это очень многогранный процесс», — ответил Песков на вопрос, как суд над Навальным повлияет на политическую ситуацию в России.

Представитель Кремля также подчеркнул, что не в курсе, как президент РФ Владимир Путин отреагировал на приговор Навальному. «Мне неизвестно о какой-то реакции президента. Мы традиционно никак не комментируем вердикты суда», — сказал Песков.

Во время своей речи в суде Навальный представил, каким Путин запомнится в истории. Песков подчеркнул, что президент занят мыслями о текущих проблемах страны, а не о том, какое он займет место в истории. «Было бы глупо, если бы вместо этого он слушал выступления осужденных или думал о месте в истории», — заключил пресс-секретарь президента.

2 февраля Симановский районный суд Москвы заменил условный срок Навальному на реальный, напоминает «Национальная служба новостей». После приговора его сторонники объявили несогласованные акции протеста, на которых силовики задержали сотни человек. Страны Запада требуют освободить Навального, однако в МИДе России призывали не вмешиваться во внутренние дела государства, пишет RT.