В Кремле объяснили жесткие задержания на акциях протеста

После суда над Алексеем Навальным в Москве и Петербурге прошли несанкционированные акции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жесткие действия полиции на несанкционированных акциях после суда над Алексеем Навальным объясняются потенциальными угрозами со стороны протестующих. Так представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами объяснил реакцию силовиков 2 февраля.

Во вторник Симановский районный суд Москвы заменил условный срок Навального реальным. В колонии он проведет 2,8 года с учетом года, проведенного под домашним арестом, уточняют «Дни.ру». После оглашения приговора сторонники Навального объявили в Москве несогласованные акции протеста, на которых задержали сотни человек. Песков отметил, что на митингах звучали провокационные призывы.

«Вчера были озвучены призывы к несанкционированной акции, и были желающие ее устроить. На это весьма решительно реагировала полиция. Реакция была обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения такой несанкционированнйо акции», — заявил Песков во время конференц-колла.

Представитель Кремля подчеркнул, что россияне имеют право выходить на митинги, однако такие акции должны быть согласованы. «Наши социологи постоянно изучают некие показатели протестной активности, разные опросы и данные. Главное, чтобы не было активности несанкционированных протестов. Это та активность, которая должна жестко подавляться», — добавил Песков. Он также объяснил, что силовики перекрывали улицы в Москве в целях «обеспечения общественного порядка и безопасности граждан».